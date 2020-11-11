В Сочи мужчина неудачно спрыгнул с водопада: после прыжка он получил повреждения позвоночника и разбил голову о каменистое дно.
Инцидент произошёл на Змейковских водопадах. Мужчина забрался на скалу, высотой около десяти метров, поднял руки вверх и прыгнул в воду. Однако, перед прыжком он не убедился в безопасности своего трюка, и в итоге повредил позвоночник и разбил голову о камни, которые находились на дне водоёма.
Мужчине удалось выжить, его экстренно госпитализировали.
Как сообщает портал kuban24.tv, местные жители в соцсетях были возмущены бездумным поступком пострадавшего и припомнили, что недавно на водопадах насмерть разбился человек.
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