В Саратове местная жительница погибла в результате падения из окна восьмого этажа. Женщина скончалась до приезда врачей.
Трагедия произошла утром 11 ноября в Кировском районе города. Как сообщает regnum. ru, женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.
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