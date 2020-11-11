В Саратове женщина погибла после падения из окна восьмого этажа

В Саратове местная жительница погибла в результате падения из окна восьмого этажа. Женщина скончалась до приезда врачей.

Трагедия произошла утром 11 ноября в Кировском районе города. Как сообщает regnum. ru, женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.

Недавно "Правда.ру" сообщала о том, что в Коврове пенсионерка выпала из окна инфекционного госпиталя и получила травмы, несовместимые с жизнью.