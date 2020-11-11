Под Саратовом мужчина до смерти забил кавалера бывшей сожительницы

В Саратовской области выяснение отношений двух мужчин закончилось трагедией: от полученных травм один из оппонентов скончался.

Инцидент произошёл в Вольске в конце октября. Мужчина пришёл домой к бывшей сожительнице, но вместо неё застал там её нового молодого человека. Завязался конфликт, который перерос в драку. Новый ухажёр женщины сильно пострадал, а когда он упал, незваный гость удалился.

Вечером женщина вернулась домой и обнаружила возлюбленного без сознания. Потерпевшего госпитализировали, но 9 ноября он скончался.

Как сообщает "Комсомольская правда", подозреваемого задержали и заключили под стражу. Он сознался в содеянном и раскаялся.