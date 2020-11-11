В Индии пара погибла во время предсвадебной фотосессии

В Индии жених и невеста утонули в реке во время предсвадебной фотосессии. Спасти возлюбленных не удалось.

Трагедия произошла в штате Карнатака на реке Кавери недалеко от храмового города Талакаду. Жених и невеста вместе с родственниками наняли рыбацкую лодку и направились к истоку реки, чтобы сделать красивые фотографии.

Когда лодка отплыла от берега примерно на 30 метров, молодые люди начали фотографироваться, однако, в какой-то момент девушка потеряла равновесие и упала в воду. Её жених бросился на помощь, но оба не умели плавать.

Как сообщают "Известия", в результате влюблённые утонули, спастись смог только лодочник. Прибывшие полицейские достали тела погибших. Ведётся расследование.