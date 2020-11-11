В Пензенской области отец жестоко избил трёхлетнюю дочь

В Пензенской области перед судом предстанет мужчина, который жестоко избил трёхлетнюю дочь в наказание за беспорядок в комнате.

Инцидент произошёл в сентябре этого года. Пьяный мужчина отправился спать, оставив двух своих трёхлетних дочерей играть в комнате. Проснувшись, отец девочек увидел беспорядок в комнате. Мужчина разбудил одну из девочек, которую посчитал зачинщицей, стал водить её по дому и громко ругать. После этого мужчина ударил ребёнка по лицу, а когда девочка упала, стал бить её ногами по голове, переломив череп. Опомнился отец, когда увидел, что у девочки начались судороги и потекла кровь из уха. После этого он вызвал медиков.

Как сообщает "Коммерсантъ", мать детей умерла два года назад. В январе этого года мужчина приобрёл жильё и забрал девочек из детского дома. За беспорядок в доме он часто наказывал детей ремнём, а в этот раз зашёл дальше.

Мужчина вину признал, его заключили под стражу. В ближайшее время дело будет передано в суд. Дети направлены в Дом ребёнка.