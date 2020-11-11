В Абакане таксист врезался в автомобиль скорой помощи. Водитель такси ехал на разрешающий сигнал светофора.
ДТП произошло вечером 10 ноября. Водитель такси проезжал перекрёсток на разрешающий сигнал светофора, а для "скорой" горел красный свет, но она ехала с включёнными световыми и звуковыми сигналами. В спецмашине находились трое медиков, а в такси среди пассажиров были двое детей, у 16-летней девочки диагностировали дисторсию шейного отдела позвоночника.
Как сообщает портал vg-news.ru, водитель такси утверждает, что не заметил "скорую". Кроме того, дети, которые в момент аварии находились в такси, рассказали, что не использовали ремни безопасности.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.