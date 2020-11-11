В челябинской школе проходит проверка из-за жалобы об избиении ученика

В Челябинске в одной из школ проводится проверка после жалобы женщины, которая утверждает, что её 13-летнего сына избил учитель.

Инцидент произошёл в школе Тракторозаводского района в одном из коррекционных классов. Мать ребёнка утверждает, что учитель вызвал её сына к доске, заставил приседать, а после вывел мальчика в коридор, сдавил ему шею и ударил по голове. Женщина отметила, что теперь её сын испытывает боль при повороте головы.

Как сообщают "Известия", женщина также заявила, что её ребёнок в последнее время подвергался нападкам со стороны сверстников, а педагоги никак не реагировали на это.

В свою очередь, учитель заявляет, что мальчик вёл себя некорректно и нецензурно выражался в его адрес. Мужчина также отметил, что ребёнка не трогал.

Мать ученика написала заявление в полицию, проводится проверка.