Омич притворялся директором пиццерии, чтобы бесплатно получать еду

В Омске молодой человек притворялся директором пиццерии и бесплатно получил еду на 50 тысяч рублей.

Мужчина встречался с кассиршей заведения и был частым гостем пиццерии. Однажды он стоял в очереди к кассе за директором и услышал, как он называл промокод, дающий 100% скидки.

Впоследствии омич стал регулярно пользоваться этим промокодом и таким образом бесплатно получил еды на 50 тысяч рублей.

Как сообщает lenta. ru, сотрудники пиццерии заметили, что код используют третьи лица и обратились в полицию. Лже-директора вычислили с помощью камер наблюдения. Теперь 25-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.