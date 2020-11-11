На севере Красноярского края во льдах застряли семь судов

Караван из семи кораблей застрял во льдах на севере Красноярского края. Проведена спасательная операция.

Семь судов застряли во льдах в районе Игарки. На спасение к экипажам кораблей пришёл ледокол, который доставил топливо и продукты питания. Спасательная операция длилась более 11 суток и осложнялась тем, что ледяные торосы достигали в высоту до двух метров.

Как сообщает портал dela.ru, удалось высвободить две баржи и два буксира, ещё три судна останутся во льдах до весны.

Все члены экипажей застрявших кораблей были благополучно эвакуированы.