В Бурятии рыбак погиб, провалившись под лёд

В Бурятии мужчина отправился на рыбалку на местную реку, но провалился под неокрепший лёд и погиб.

Трагедия произошла на реке Селенге в Кабанском районе в местности "Истоминский сор". Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки и вышел на неокрепший лёд водоёма. Через какое-то время лёд под рыболовом начал ломаться, и мужчина провалился в воду, однако оставался на её поверхности.

Как сообщает портал baikal-media.ru, тонущего мужчину заметили очевидцы, к месту происшествия направился спасательный отряд. Однако спасатели не успели: до их приезда рыбака без признаков жизни достали на берег очевидцы.