На Алтае браконьеры подкинули егерю трупы лосей

В Алтайском каре браконьеры подкинули егерю Владимиру Меновщикову трупы лосей в качестве угрозы.

Мужчина стал работать егерем в феврале этого года, а до этого служил в МВД. Он полагает, что таким образом браконьеры выразили недовольство жёстким контролем отлова животных с его стороны.

Меновщиков пояснил, что его село, территория которого ему вверена в надзор, находится в центре заказника, потому с приходом на должность он стал более пристально следить за отловом животных и пресекать факты браконьерства.

Как сообщает портал octagon.media, инцидент произошёл в минувшую субботу. Утром мужчине позвонила жительница села и сообщила о том, что на крыльце магазина, принадлежащего его супруге, лежат трупы животных.

Отмечается, что ранее егерю уже поступали угрозы: некие люди через третьих лиц угрожали поджечь дом и магазин егеря.

В настоящее время оперативники проводят доследственную проверку.