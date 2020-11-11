На Камчатке медика осудили за кражу наркотиков у пациента в реанимации

На Камчатке суд приговорил рентгенлаборанта к 4,5 годам заключения условно за кражу наркотического вещества у пациента.

Известно, что нынешним летом в реанимацию поступил мужчина без сознания. Женщина обнаружила у него два пакетика с гашишным маслом, которые присвоила.

Как сообщает портал kamchat.infо, в итоге женщину обвинили в хищении, незаконном приобретении и хранении наркотиков. Отмечается, что медик раскаялась. Учитывая положительные характеристики подсудимой, суд вынес ей приговор в виде 4,5 лет колонии условно.