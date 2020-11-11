В Бурятии собака загрызла шестилетнюю девочку

В Бурятии собака напала на шестилетнюю девочку и нанесла ей травмы, от которых ребёнок скончался.

Трагедия произошла 10 ноября в посёлке Заиграево. Собака, находящаяся не на привязи, напала на девочку во дворе жилого дома. Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали в местную районную больницу, однако несмотря на усилия медиков, спасти ребёнка не удалось: от полученных травм девочка умерла.

Как сообщает портал baikal-daily.ru, региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту произошедшего.