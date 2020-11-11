Мощное наводнение обрушилось на греческий Крит

Сотни домов оказались затоплены на греческом острове Крит в результате наводнения, вызванного проливными дождями.

Затоплены дороги, дорожная сеть острова разрушена. Повреждены сотни домов и предприятий. Как сообщает ren.tv, машины некоторых местных жителей унесло в море.

Сообщается, что от стихии наиболее пострадали районы восточнее Ираклиона. Под водой оказались целые кварталы, жителям приходится спасаться от стремительно пребывающей воды на крышах своих домов. Спасателям приходится вытаскивать некоторых граждан из затопленных зданий или автомобилей.

В настоящее время нет информации о пострадавших и погибших.