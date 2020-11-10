Житель Башкирии угрожал устроить теракт в самолёте

В Шереметьево задержали 24-летнего жителя Башкирии, который пытался проникнуть в кабину пилотов самолёта и угрожал устроить теракт.

Инцидент произошёл накануне вечером. На борту самолёта, который выполнял рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский перед вылетом воздушного судна молодой человек пытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания окружающих не реагировал и угрожал устроить теракт.

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и осмотрели самолёт. Как сообщает ТАСС, опасных предметов на борту найдено не было.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.