В Биробиджане мужчина покусал годовалую дочь и сломал ей ноги

Житель Биробиджана приревновал супругу и избил их годовалую дочь. Он покусал девочку и сломал ей обе ноги.

Сначала 38-летний мужчина избил жену, а позже и годовалую девочку. Он ударил малышку по спине и уронил её на пол. Жена вызвала участкового. Страж порядка заметил на теле младенца синяки и следы от укусов. Позже в больнице у ребёнка диагностировали переломы голеней.

Как сообщает lenta.ru, со слов шестилетнего брата пострадавшей девочки, отец был пьян и вёл себя неадекватно. В настоящее время мужчина задержан.