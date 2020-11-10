В Коврове пенсионерка выпала из окна инфекционного госпиталя

Во Владимирской области пожилая женщина выпала из окна инфекционного госпиталя. Пенсионерка скончалась на месте.

Трагедия произошла в инфекционном госпитале в Коврове, где проходят лечение больные коронавирусом. Как сообщает портал time33.ru, 73-летняя пациентка выпала из окна третьего этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Признаков, указывающих на криминальный характер произошедшего, не обнаружено. В настоящее врем региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.