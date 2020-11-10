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В Казани мужчину лишили прав за пьяную езду на самокате

Суд лишил прав жителя Казани Дмитрия Хотухова за то, что он катался на электросамокате в нетрезвом состоянии.

Инспекторы ГИБДД остановили мужчину в августе этого года. Оказалось, что он управлял самокатом в пьяном виде и не имел при себе документов, позволяющих управлять электросамокатом.

Кроме того в ГИБДД рассказали, что мужчина управлял самокатом мощностью 600 Вт, что по действующим ПДД подпадает под категорию мопеда.

Как сообщает РИА "Новости", от освидетельствования Хотухов отказался, в отношении него составили административный протокол. В итоге, мужчину лишили прав и назначили ему штраф в 30 тысяч рублей.

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