В Тверской области при ДТП с грузовиком пострадали восемь человек

В Тверской области опрокинулся грузовик, в котором находились люди. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Как сообщает ТАСС, авария произошла 10 ноября около 09:20 часов по московскому времени в Зубцовском районе. Грузовик опрокинулся на съезде с трассы М-9 "Балтия". Известно, что пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы. Остальные пострадавшие получили лёгкие травмы, им была оказана помощь на месте.

Сообщается, что грузовой автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит ОАО "РЖД".