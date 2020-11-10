В Чебоксарах мать задушила новорождённого проводом от наушников

В Чебоксарах было обнаружено тело новорождённого ребёнка. По предварительной версии девочку задушили проводом от наушников.

Инцидент произошёл 9 ноября. Тело ребёнка было обнаружено в лесопарке, младенец был завёрнут в полиэтиленовый пакет.

Следствие полагает, что от девочки избавились сразу после её рождения. Оперативники установили, что ребёнка задушили проводом от наушников, затем её тело поместили в пакет и оставили в лесу неподалёку от одной из улиц.

Как сообщает портал sm.news, в убийстве подозревают мать младенца, сейчас устанавливается её личность. В настоящее время расследуются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы.