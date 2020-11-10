В Омске мать заперла в подвале восьмилетнего сына

В Омске мать заперла своего сына в подвале многоквартирного дома, а сама отправилась работать.

Инцидент произошёл в одном из домов по улице 22 апреля. Местный житель услышал крики ребёнка и обратился к патрулировавшим улицу сотрудникам Росгвардии. Правоохранители прибыли на место и уточнили, нужна ли мальчику медицинская помощь.

Как сообщает портал bk55.ru, после того, как росгвардейцы убедились, что мальчику помощь медиков не требуется, они отправились на поиски матери ребёнка. Нашли её быстро: она занималась уборкой в одном из подъездов. Женщина пояснила, что ей нужно было идти на работу, а оставить ребёнка было не с кем, поэтому пришлось взять мальчика с собой.

Сообщается, что женщина незамедлительно вернулась к ребёнку.