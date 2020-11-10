В Иркутске парень убил двух мужчин, оскорбивших его сожительницу

В Иркутске 23-летний местный житель зарезал двух мужчин из-за того, что они оскорбили его сожительницу.

Инцидент произошёл вечером 8 ноября. В Куйбышевском районе города было обнаружено тело 46-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Неподалёку в частном доме был обнаружен и второй труп: был убит мужчина 35 лет, раны были аналогичными.

Как сообщает портал sever138.ru, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый 23-летний молодой человек. В ходе следствия он рассказал, что убил мужчин из-за того, что они оскорбили его сожительницу.

В настоящее время преступник заключён под стражу.