В Иркутске 23-летний местный житель зарезал двух мужчин из-за того, что они оскорбили его сожительницу.
Инцидент произошёл вечером 8 ноября. В Куйбышевском районе города было обнаружено тело 46-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Неподалёку в частном доме был обнаружен и второй труп: был убит мужчина 35 лет, раны были аналогичными.
Как сообщает портал sever138.ru, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый 23-летний молодой человек. В ходе следствия он рассказал, что убил мужчин из-за того, что они оскорбили его сожительницу.
В настоящее время преступник заключён под стражу.
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