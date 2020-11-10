В Челябинске неизвестный мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку, гулявшую во дворе многоквартирного дома.
Инцидент произошёл вечером 8 ноября в Тракторозаводском районе города. Мужчина с криками вышел из-за угла и помчался в сторону девочки. Ребёнку удалось спрятаться.
Как сообщают "Аргументы и факты", в это время на площадке были и другие дети. Увидев агрессивного мужчину, они разбежались.
В полицию обратился отец пострадавшей девочки. Она запомнила, как выглядел нападавший и описала его правоохранителям. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.