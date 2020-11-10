В Челябинске прохожий с ножом напал на семилетнего ребёнка

В Челябинске неизвестный мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку, гулявшую во дворе многоквартирного дома.

Инцидент произошёл вечером 8 ноября в Тракторозаводском районе города. Мужчина с криками вышел из-за угла и помчался в сторону девочки. Ребёнку удалось спрятаться.

Как сообщают "Аргументы и факты", в это время на площадке были и другие дети. Увидев агрессивного мужчину, они разбежались.

В полицию обратился отец пострадавшей девочки. Она запомнила, как выглядел нападавший и описала его правоохранителям. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.