Под Саратовом мужчина надругался над пенсионеркой и пытался её сжечь

В Саратовской области мужчина надругался над 75-летней женщиной, затем попытался убить и поджечь её.

По версии следствия, в мае этого года ранее судимый 40-летний подозреваемый пришёл в дом к пенсионерке и представился работником газовой службы. Пожилая женщина ему не поверила и попыталась закрыть дверь, однако злоумышленник оттолкнул её и ворвался в дом.

Мужчина надругался над пенсионеркой, а после потребовал денег. Потерпевшая дала ему 450 рублей, и преступник, разозлённый малой суммой, несколько раз ударил женщину ножом по шее и ранил её в бок. После этого женщина отдала ему ещё три тысячи рублей, но и это не устроило преступника, и тогда он решил добить пострадавшую. Он бил её по голове термосом и настольной лампы, потом пытался задушить. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина поджёг занавески на кухне, одеяла и подушки и открыл газ, после чего украл телефон и алюминиевую флягу, запер дверь снаружи и скрылся.

Как сообщает "Комсомольская правда", пенсионерка очнулась, смогла потушить пламя, закрыла газ, выбила дверь и добралась до соседей, которые вызвали скорую помощь.

В настоящее время подозреваемый задержан, свою вину он признал частично.