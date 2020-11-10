На Алтае мужчина пытался отрубить руки бывшей супруге

В Горно-Алтайске мужчина решил уговорить бывшую супругу вернуться к нему, а когда получил отказ, попытался отрубить ей руки топором.

Утром женщина отвела ребёнка в детский сад, а когда вернулась, обнаружила дома своего бывшего супруга. Мужчина уговаривал бывшую жену вернуться к нему, но получил отказ. Тогда преступник несколько раз ударил женщину кулаком, после чего взялся за топор и попытался отрубить ей руки. Затем нападавший выбежал в подъезд и попросил соседку вызвать скорую, а сам подался в бега.

Как сообщают "Новости Горного Алтая", в настоящее время ранее судимый 31-летний местный житель задержан и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.