В самолёте, летевшем из Симферополя в Москву, скончалась пассажирка

На борту самолёта, следовавшего по маршруту "Симферополь-Москва", женщине внезапно стало плохо, и она скончалась.

Инцидент произошёл 7 ноября. Службам аэропорта поступила информация о том, что одной из пассажирок самолёта внезапно стало плохо. Медики аэропорта прибыли на борт севшего лайнера и стали оказывать женщине помощь до приезда городских экстренных служб. Однако несмотря на все усилия медиков, спасти женщину не удалось.

Как сообщает портал vm.ru, по предварительным данным, причиной смерти пассажирки самолёта стал инсульт.