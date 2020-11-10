В Хабаровске мужчина устроил стрельбу в гостинице

В Хабаровске 33-летний мужчина устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья, а позже ворвался в ресторан с двумя ножами.

Охранник гостиницы нажал тревожную кнопку, после того, как один из постояльцев выстрелил из ружья в телевизор в своём номере. После этого он спустился на улицу, оставил обрез в автомобиле, после чего вернулся в ресторан гостиницы с двумя охотничьими ножами.

Как сообщает ТАСС, прибывшим на место сотрудникам Росгвардии стрелок оказал сопротивление при задержании. У него изъяли обрез и более сотни патронов. Отмечается, что ранее мужчина судим не был.