Бразильский блогер Аманда разбилась на мотоцикле, сбегая от полицейских

В Бразилии разбилась на мотоцикле популярная блогерша Аманда Матурана, она пыталась скрыться от преследовавших её полицейских.

Известно, что 22-летняя девушка принимала участие в нелегальных гонках на мотоциклах. Неизвестные люди позвонили в полицию и сообщили об этом. Блогерша попыталась скрыться от прибывших на место стражей порядка, однако на скорости потеряла управление над мотоциклом, в результате чего произошла авария. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Как сообщает gazeta.ru, Аманда вела канал на YouTube, на котором рассказывала о мотоциклах, у неё было 70 тысяч подписчиков. Кроме того, она также вела страницу в Instagram по той же тематике, там на неё подписано более 90 тысяч человек.