Из-за авиадебошира задержали рейс из Хабаровска в Новосибирск

Пьяный мужчина устроил дебош, из-за чего пришлось задержать рейс из Хабаровска в Новосибирск.

Инцидент произошёл 9 ноября. В полицию обратился сотрудник авиакомпании, который рассказал, что пьяный житель Кемерова громко кричал, оскорблял членов экипажа, пытался избить одного из пассажиров.

Как сообщает портал sibkray.ru, командир воздушного судна отказал дебоширу в полёте. На замечания полицейских мужчина не реагировал. В итоге мужчина в Новосибирск не полетел, а вместо этого в сопровождении правоохранителей проехал в дежурную часть, ему грозит до 15 суток ареста.