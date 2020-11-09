МИД Азербайджана: российский вертолет был сбит случайно

В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военнослужащими. В заявлении сказано, что это произошло случайно.

Ранее стало известно, что в понедельник вечером неподалеку от армяно-азербайджанской границы был сбит российский военный вертолет Ми-24, который сопровождал автоколонну российских ВС. Вертолет был обстрелян из ПЗРК. В результате крушения погибли двое членов экипажа, один был ранен.

В заявлении МИД Азербайджана утверждается, что ранее в этом районе российские вертолеты замечены не были. Также подчеркивается, что Ми-24 летел на малой высоте, вне радарного обнаружения ПВО.

Произошедшее было названо трагическим инцидентом. МИД Азербайджана принес извинения России, выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также МИД Азербайджана выразил готовность к выплате компенсации.