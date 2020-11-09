Российский вертолет сбит в Армении

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в понедельник вечером рядом с населенным пунктом Ерасх в Армении. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Ерасх расположен вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан).

По данным российского Министерства обороны, вертолет, который сопровождал автоколонну ВС РФ, был обстрелян с земли из ПЗРК. Командование 102-й российской военной базы устанавливает, откуда вёлся огонь.