В Техасе собака прострелила ногу хозяина

В Техасе собака случайно прострелила ногу своему хозяину. По счастливой случайности мужчина не получил серьёзных ранений.

Инцидент произошёл в городе Плейно, штат Техас. Мужчина хотел взять на руки свою собаку. В пояс у него был заправлен пистолет. Когда пострадавший поднял на руки своего питомца, пёс зацепился лапой за курок и произошёл выстрел.

Как сообщает портал live24.ru, пуля попала в бедро, но прошла навылет и не задела бедренную артерию. Мужчина мог самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали необходимую помощь.