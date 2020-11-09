Взрыв прогремел в воинской части в Белоруссии

В Барановичах на территории одной из воинских частей прогремел взрыв. Один человек госпитализирован.

Об инциденте сообщило в своём телеграм-канале Министерство обороны Белоруссии. Установлено, что причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности: рабочий подрядной организации ремонтировал резервуар для хранения топлива. Взрыв произошёл из-за вспышки газовоздушной смеси.

Как сообщает lenta.ru, в результате мужчина был госпитализирован с травмами. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.