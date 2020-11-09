В квартире одного из домов Петербурга взорвался самогонный аппарат

В Петербурге в одной из квартир на Дачном проспекте взорвался самогонный аппарат.

Инцидент произошёл в Кировском районе. Как сообщает портал 78.ru, взрыв прогремел в доме №3 корпус 5 на Дачном проспекте. Произошёл взрыв в результате разгерметизации самогонного аппарата, громкий хлопок услышали соседи по подъезду.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В экстренных службах также сообщили, что конструкции дома также не были повреждены, только в квартире, где произошёл взрыв выбило стёкла в окне на кухне.