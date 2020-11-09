В Екатеринбурге мужчина вытолкнул из трамвая женщину без маски

В Екатеринбурге женщина упорно отказывалась надеть маску по требованию кондуктора, после чего один из пассажиров вытолкнул её из трамвая.

Инцидент произошёл утром 8 ноября. Кондуктор потребовал одну из пассажирок надеть маску, однако она отказалась и стала возмущаться. Водитель отказался продолжить движение трамвая, пока пассажирка не выполнит требования кондуктора.

Остальные пассажиры. многие из которых опаздывали на работу, стали уговаривать женщину надеть маску, а одна из пассажирок даже предложила ей маску, но неугомонная дама стояла на своём.

Как сообщает портал ural-meridian.ru, после этого один из пассажиров вытолкнул женщину из трамвая и выбросил её вещи.