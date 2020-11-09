В Туве школьники повредили на кладбище восемь надгробий

На кладбище в тувинском Ак-Довураке школьники из неблагополучных семей повредили восемь надгробий.

С заявлением о повреждении надгробия у могилы своего родственника обратилась в полицию местная жительница. На место прибыли правоохранители и обнаружили восемь повреждённых надгробий.

Как сообщает ТАСС, вскоре были задержаны подростки 2007 и 2008 годов рождения, которые сознались в содеянном. Отмечается, что дети воспитываются в неблагополучных семьях, четверо из них состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности.