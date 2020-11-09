В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли два автомобиля

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли два отечественных автомобиля. В настоящее время МЧС проводит проверку.

Инцидент произошёл утром 9 ноября на улице Фрунзе у дома №19. Горели два автомобиля российского производства — ВАЗ-2112 и LADA Largus. У первого выгорел моторный отсек и салон. Largus пострадал чуть меньше: горело колесо, правое переднее крыло, бампер и моторный отсек.

Как сообщает портал mstrok.ru, сотрудники МЧС склонны рассматривать в качестве основной версии поджог. На это указывает то, что автомобили загорелись практически одновременно, а возгорание началось с правого переднего колеса.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка.