В Петербурге пациентка с коронавирусом сбежала из скорой

Правоохранители Санкт-Петербурга разыскивают пациентку, больную коронавирусом, которая сбежала из автомобиля скорой помощи.

Женщину везли в госпиталь, который находится в Ленэкспо. Несогласная с решением медиков о госпитализации 31-летняя петербурженка, сбежала прямо из автомобиля скорой помощи.

Как сообщает портал spb. tsargrad.tv, на данный момент не известно, где находится женщина. Известно, что врачей для больной вызвала другая женщина, которая в настоящее время также перестала выходить на связь.

Сейчас беглянку ищут правоохранители.