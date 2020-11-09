В Челябинской области мужчина надругался над приёмными дочерьми

В Челябинской области 61-летний местный житель несколько раз надругался над приёмными дочерьми.

В полиции одна из девочек рассказала, что отчим надругался над ней и её сестрой, когда им было 12 и 14 лет соответственно.

Как сообщает tsargrad.tv, соседи семьи, в которой воспитывалось шесть детей из детдома, ранее обращались в органы опеки, однако на их сообщения там не реагировали.

Мать девочек умерла 20 октября от коронавируса, и тогда вскрылись подробности издевательств мужчины над девочками. Подозреваемый попытался сбежать, но вскоре был задержан, сейчас ему предъявлено обвинение.