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В Северной Каролине мужчина погиб при стрельбе в баптистской церкви

Один человек погиб и несколько пострадали во время стрельбы в баптистской церкви в штате Северная Каролина.

Трагедия произошла в городе Хай-Пойнт накануне вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп темнокожего мужчины.

Как сообщают "Известия", в результате нападения несколько человек пострадали, сейчас их личности, а также личность погибшего устанавливаются.

Городская полиция Хай-Поинта опрашивает потенциальных свидетелей и собирает другие доказательства, которые будут способствовать раскрытию преступления.

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