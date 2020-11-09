Один человек погиб и несколько пострадали во время стрельбы в баптистской церкви в штате Северная Каролина.
Трагедия произошла в городе Хай-Пойнт накануне вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп темнокожего мужчины.
Как сообщают "Известия", в результате нападения несколько человек пострадали, сейчас их личности, а также личность погибшего устанавливаются.
Городская полиция Хай-Поинта опрашивает потенциальных свидетелей и собирает другие доказательства, которые будут способствовать раскрытию преступления.
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