В служебном кабинете районного отдела внутренних дел обнаружено тело сотрудника полиции.
Инцидент произошёл 6 ноября в отделе полиции Калачёвского района Воронежской области. Как сообщает gazeta.ru, по предварительным данным, мужчина покончил с собой.
В настоящее время проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Недавно "Правда.ру" сообщала о том, что в Екатеринбурге в воинской части покончил с собой росгвардеец, служивший в штабе радиационной, химической и биологической защиты.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.