В Воронежской области в кабинете райотдела обнаружили труп полицейского

В служебном кабинете районного отдела внутренних дел обнаружено тело сотрудника полиции.

Инцидент произошёл 6 ноября в отделе полиции Калачёвского района Воронежской области. Как сообщает gazeta.ru, по предварительным данным, мужчина покончил с собой.

В настоящее время проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно "Правда.ру" сообщала о том, что в Екатеринбурге в воинской части покончил с собой росгвардеец, служивший в штабе радиационной, химической и биологической защиты.