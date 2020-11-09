В Бурятии вандалы разрушили детскую площадку, построенную пенсионерами

В бурятском селе ищут вандалов, которые разрушили детскую площадку, построенную силами местных пенсионеров.

Инцидент произошёл в селе Куготы. В ночное время неизвестные спилили столбы и трактором разрушили беседку.

Как сообщает "Московский комсомолец", местные жители после случившегося обратились в полицию. Помочь в восстановлении площадки пообещал глава администрации сельского поселения.

Теперь поисками вандалов заняты все жители села. Сообщается, что пенсионеры, построившие площадку, были до слёз расстроены, когда увидели её развалины.