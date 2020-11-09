В Башкирии задержали 36 вооружённых мужчин

В Башкирии правоохранители задержали 36 вооружённых мужчин, которые планировали нападение на местного предпринимателя.

Известно, что несколько десятков молодых людей хотели напасть на местного предпринимателя и силовым путём захватить его бизнес.

Как сообщает портал riafan.ru, у задержанных изъяли травматическое оружие и боеприпасы, а также ножи. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении за неповиновение сотрудникам полиции.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о том, что в Башкирии подросток умер после драки со сверстником, а также о курьёзном случае, как В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу.