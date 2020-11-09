В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался расправиться с малолетней сестрой и своими родителями.
По версии следствия, молодой человек нанёс три удара ножом своей шестилетней сестре, затем взял травматический пистолет отца и дважды выстрелил в мать, после чего произвёл выстрел в сторону отца. В итоге, отцу мальчика удалось его обезвредить.
Как сообщает "Российская газета", девочка находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Подростка задержали оперативники, возбуждено уголовное дело.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.