В Петербурге 15-летний подросток пытался расправиться со своей семьей

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пытался расправиться с малолетней сестрой и своими родителями.

По версии следствия, молодой человек нанёс три удара ножом своей шестилетней сестре, затем взял травматический пистолет отца и дважды выстрелил в мать, после чего произвёл выстрел в сторону отца. В итоге, отцу мальчика удалось его обезвредить.

Как сообщает "Российская газета", девочка находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Подростка задержали оперативники, возбуждено уголовное дело.