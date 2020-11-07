На Еты-Пуровском месторождении в ЯНАО произошёл прорыв и возгорание магистрального нефтепровода.
Об этом сообщили в Минэнерго России.
"Седьмого ноября в 08.17 на Еты-Пуровском нефтяном месторождении произошел порыв магистрального нефтепровода с возгоранием. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в сообщении ведомства.
По последней информации, идёт остановка скважин.
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