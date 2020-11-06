В Москве избили футболиста Алена Аскерова

В Москве в районе станции метро "Рижская" был избит футболист Ален Аскеров. Его госпитализировали.

Как сообщает ТАСС, молодой человек 1996 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Аскеров рассказал полицейским, что ему известно имя нападавшего, однако он его не назовёт. Заявление футболист также писать отказался.

Сообщается, что Ален Аскеров является воспитанником футбольного клуба "Мордовия", позже мужчина выступал за хорватский "Новиград", сейчас пребывает без клуба.