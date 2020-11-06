Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко
Прикосновения обладают лечебными свойствами
Профсоюзы выставили условия, чтобы поддержать методику расчёта МРОТ
Из-за смерти Жванецкого российские телеканалы меняют сетку вещания
В США создали лекарство от COVID-19 на основе антител лам
Медеведев без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже
Ибрагимович признан лучшим игроком чемпионата Италии в октябре
Плющенко рассказал, как Тутберидзе не давала тренироваться Косторной
Студенты должны будут объяснить отказ от работы в ковид-госпиталях

В Новосибирске женщина выпала из окна инфекционной больницы

В Новосибирске женщина выпала из окна первой инфекционной больницы, пытаясь сбежать из медучреждения.

Как сообщает портал evo-rus. com, пациентка выпала из окна своей палаты на втором этаже. Женщина в бахилах забралась на подоконник, поскользнулась, не удержала равновесия и резко оказалась по ту сторону палаты — на улице. Во время падения она ударилась о козырёк над входом.

Сообщается, что беглянка осталась жива, однако получила телесные повреждения. На место происшествия выехали правоохранители.

Последние материалы
Гол игрока "Краснодара" признан лучшим в Лиге чемпионов
В Новосибирске женщина выпала из окна инфекционной больницы
Из-за смерти Жванецкого российские телеканалы меняют сетку вещания
В США создали лекарство от COVID-19 на основе антител лам
Медеведев без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже
В Москве актёр Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк
Ибрагимович признан лучшим игроком чемпионата Италии в октябре
Плющенко рассказал, как Тутберидзе не давала тренироваться Косторной
Студенты должны будут объяснить отказ от работы в ковид-госпиталях
Украина не торопится возвращать России три млрд долларов
Популярное
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".

Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
Новости футбола
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Российский шоу-бизнес
Пугачёва запретила пускать Бузову на съёмки "Новогоднего огонька"
Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Любовь Степушова Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре Любовь Степушова Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Стратегия двойной циркуляции: ответ Китая на давление США
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
Праздновать народное единство пока готовы не все
Скандалы на выборах в США: от Джефферсона до Трампа
Самые страшные "концлагеря" - в Австралии
Почему соцреализм в искусстве будет актуален всегда
Россия — не Европа, а великая цивилизация
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
"Страна идиотов": зоолог прокомментировала истребление норок в Дании
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников