В Новосибирске женщина выпала из окна инфекционной больницы

В Новосибирске женщина выпала из окна первой инфекционной больницы, пытаясь сбежать из медучреждения.

Как сообщает портал evo-rus. com, пациентка выпала из окна своей палаты на втором этаже. Женщина в бахилах забралась на подоконник, поскользнулась, не удержала равновесия и резко оказалась по ту сторону палаты — на улице. Во время падения она ударилась о козырёк над входом.

Сообщается, что беглянка осталась жива, однако получила телесные повреждения. На место происшествия выехали правоохранители.