В Новосибирске женщина выпала из окна первой инфекционной больницы, пытаясь сбежать из медучреждения.
Как сообщает портал evo-rus. com, пациентка выпала из окна своей палаты на втором этаже. Женщина в бахилах забралась на подоконник, поскользнулась, не удержала равновесия и резко оказалась по ту сторону палаты — на улице. Во время падения она ударилась о козырёк над входом.
Сообщается, что беглянка осталась жива, однако получила телесные повреждения. На место происшествия выехали правоохранители.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".