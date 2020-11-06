В Москве актёр Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк

В полицию поступило сообщение о том, что актёр Михаил Бурлаков позвонил в отделение банка и угрожал его взорвать.

Как сообщают "Известия", 65-летний актёр позвонил в колл-центр банка и потребовал вернуть его пособие, иначе он взорвёт банк. Известно, что актёр высказывал угрозы из-за того, что банк прекратил выплачивать мужчине пособия, и теперь ему нечем платить за кредит.

Сотрудники банка незамедлительно обратились в полицию. Теперь правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.