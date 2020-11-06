В столичной школе одна из учениц почувствовала себя плохо во время урока, а позже скончалась.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 6 ноября. Во время занятий в школе 11-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо, а позже умерла.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и должностные лица школы.
Прокуратура и управление Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.
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