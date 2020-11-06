В московской школе во время урока умерла ученица

В столичной школе одна из учениц почувствовала себя плохо во время урока, а позже скончалась.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 6 ноября. Во время занятий в школе 11-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо, а позже умерла.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и должностные лица школы.

Прокуратура и управление Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.