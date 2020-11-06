Террориста из Средней Азии задержали в Адыгее

В Адыгее ФСБ провела операцию по задержанию члена террористической организации, прибывшего из Средней Азии.

Как сообщает regnum.ru, был задержан сторонник террористической организации "Катиба Таухид ва Джихад", деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

Установлено, что мужчина размещал в соцсетях аудио- и видеоматериалы, внесённые в России в список запрещённых. В них содержались призывы к терроризму, убийству правоохранителей, а также иных лиц, не исповедующих ислам.

Сообщается, что задержанный дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.